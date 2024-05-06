ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37184 طن تشمل 12269 طن يوريا و5100 طن رمل و6462 طن علف بنجر و2567 طن اسمنت و10822 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56308 طن تشمل 31331 طن قمح و 5750 طن خردة و8369 طن فول صويا و 1190 طن كسب صويا و 3840 طن مولاس و 981 طن خشب زان و4847 طن ابلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4405 حركة .

واستقبل ميناء دمياط 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها السفينة (XIN JINING) و التي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و لى متنها حمولة تقدر بـ65680 طن من القمح و السفينة (PANORMITIS ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 169 م عرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52946 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 201561 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3707 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وطنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4021 حركة .