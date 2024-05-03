حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن ، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51261 طن تشمل : 20917 طن يوريا و 11318 طن رمل و 3472 طن اسمنت صب و 15554 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61299 طن تشمل : 28667 طن قمح و 1700 طن ذرة و 10730 طن صويا و 1757 طن خشب زان و 5170 طن ابلاكاش و 3550 طن خردة و 8570 طن حديد و 3962 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1155 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1766 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 988 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58004 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182326 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3519 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كفر الشيخ وطنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6677 حركة .