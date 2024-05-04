ضبط نصف طن فسيخ فاسد في حملة مكبرة بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع درجة التأهب استعدادًا لاحتفالات شم النسيم، و تكثيف الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية ومحال بيع الأسماك المملحة، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملات مكثفة لمتابعة تلك المنظومة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق .

حيث تم المرور على ٨٢ منشأة غذائية متنوعة، وأسفرت عن ضبط ٥٨ منشأة تدار بدون ترخيص، و٤ منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط نصف طن فسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و ٢ طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلي إعدام ٣٥٠ كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا إلى جانب تحرير ١٣٠ محضر جنح صحية لوجود مخالفات متعددة، كما تم أيضًا سحب ٣٧ عينة من الأسماك المملحة والاغذية المتداولة حاليا لفحص صلاحيتها.

قال وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر إن المدينة تستعد لاستقبال شم النسيم، خاصة أن محافظة دمياط بطبيعتها كمحافظة ساحلية تستقبل المصطافين من محافظات عدة خلال اجازة شم النسيم خاصة مدينة رأس البرّ، والتي يتردد عليها أفواج كبيرة من المواطنين.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم وضع خطة يشارك بها جميع الجهات، للانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات، حيث تم تمهيد شواطئ مدينة رأس البر لاستقبال المصطافين، وتم توفير أعداد من رجال الإنقاذ البحري بطول امتداد الشاطئ كما تم توفير لانشات إنقاذ.

كما تم توفير "طفطف" سياحي واتوبيس لنقل المصطافين داخل المدينة وتوفير خيام لتجميع الأطفال التائهين.