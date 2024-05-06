شم النسيم.. إقبال جماهيري على شواطئ رأس البر

شهدت مدينة راس البر في محافظة دمياط صباح اليوم الاثنين اقبال كبير على الشواطئ لاستقبال المصطافين في اجازة شم النسيم في دمياط حيث شهدت شواطئ المدينة اقبال جماهيري.

واعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الأعياد ، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإتمام كافة الاستعدادات لاستقبال زائريها خلال أعياد الربيع .

وتم تنفيذ كافة الأعمال بالشواطئ من تسوية الرمال وصيانة كورنيش البحر والبرجولات الخشبية ، وكذلك صيانة أبراج الإنقاذ ودورات المياه و انتشار المعدات وخيم تجميع الأطفال التائهين و نقاط الإسعاف بطول الشاطئ ووضع لافتات بارشادات السلامة، وبدء عمل فرق الإنقاذ.

وعلى جانب آخر،، شهدت شوارع المدينة استعدادات مكثفة شملت تنفيذ حملات نظافة ورفع إشغالات على مدار اليوم و حملات لمكافحة الحشرات ومراجعة اعمدة الانارة ، وتشغيل الاتوبيسين و الطفطف السياحى على شارع بورسعيد، وأيضًا متابعة حركة السلع بالأسواق ،كما أعلنت الوحدة المحلية عن خطتها لاستقبال الزائرين يوم شم النسيم بالزهور على بوابتي المدينة ، واقامة فعاليات فنية وترفيهية، وتجهيز ساحة انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد ومتابعة العمل بموقف سيارات الأجرة وساحات انتظار السيارات الملاكى لتخفيف التكدس داخل المدينة .

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع درجة التأهب استعدادًا لاحتفالات شم النسيم، و تكثيف الحملات على الأسواق و المنشآت الغذائية ومحال بيع الأسماك المملحة ، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملات مكثفة لمتابعة تلك المنظومة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق .

و تم المرور على ٨٢ منشأة غذائية متنوعة ، وأسفرت عن ضبط ٥٨ منشأة تدار بدون ترخيص و عدد ٤ منشأة تمثل خطر داهم على الصحة العامة ، كما تم ضبط نصف طن فسيخ مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي و ٢ طن ملح طعام غير مطابق للمواصفات