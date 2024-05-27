تعرف على أسباب الإجهاد السام وأنوعه.. ومدى تأثيره على الكبار والأطفال

الإجهاد الذي يتعرض له الشخص درجات وهناك حالة منه تعتبر مرحلة عالية وخطيرة منه تعرف بالإجهاد السام، وتحدث عندما يتعرض الشخص لضغوطات خارجية كثيرة ولا يتلقى فيها الدعم وتتأثر صحته بشكل كبير، فهذا النوع من الاجهاد يؤدي لنتائج صحية ونفسية سلبية طويلة الأمد قد تؤدي الى الاكتئاب او القلق المزمن وتأثيره على وظائف الدماغ، والاجهاد السام هو الذي يحدث لفترات طويلة والشديد والذي يشعر الشخص بانه دائم مثل علاقة عاطفية سامة وازمات مالية دائمة.

-تأثير الاجهاد السام على الجسم:

الإنهاك.

خروج أنظمة الجسم الفيزيولوجية عن السيطرة.

تغير مزاج الانسان للأسوأ.

ضعف جهاز المناعة.

تأثر الصحة النفسية بشكل سلبي.



-أنواع الاجهاد السام:

الإجهاد السام الحاد

قد يحدث نتيجة التعرض لصدمة بشكل واضح وينتج بسبب التعرض لمواقف حادة وليس مواقف مزمنة مثل حالة الطلاق والانفصال او حالات الوفاة للمقربين.

الاجهاد السام المزمن

يحدث بسبب الحوادث المتراكمة والمستمرة دون سبب واضح ومباشر للإجهاد وليس شرط ان يكون نتيجة صدمة حادة وقد ينتج التوتر طويل الأمد.

الإجهاد السام التراكمي

قد يحدث هذا النوع نتيجة التعرض لمواقف صادمة وانما قد يحدث بدون سبب واضح.

-أسباب الإجهاد السام:

فقدان العمل.

تغير الحالة المادية

إصابات مزمنة او مميتة

وفاة وفقدان شخص عزيز

حالات الطلاق والانفصال

التعرض للإساءة الجسدية والعاطفية

الاحداث الصادمة بشدة.

بيئة عمل سامة.

التعرض لتحيز عنصري.

النزاعات العائلية

التعرض للتنمر والانزعاج المستمرة.

-اعراض الإجهاد السام:

الصداع

التعب والانهاك

الآلام المستمرة

الشعور الدائم بالإرهاق وعدم القدرة على التأقلم

مشاكل هضمية

مشاكل في النوم

تغيرات في المزاج

الاكتئاب

القلق الدائم والتوتر

تغير في الشهية

الآلام العضلية