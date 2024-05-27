فلسطين.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

نفذ طيران الاحتلال اليوم، غارة جوية عنيفة استهدفت منزلًا يعود لعائلة "البطران" شمال قطاع غزة، وتسببت تلك الغارات في استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديها تعاملت مع مجزرة في رفح الفلسطينية بمنطقة تؤوي آلاف النازحين ، وأوضحت أن مشاهد المصابين والشهداء مروعة مع عدم وجود مستشفيات ووصفت الوضع بأنه "صعب للغاية" .

وقالت أن هناك نحو 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة على مدينة رفح الفلسطينية.