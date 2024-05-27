اليوم.. "الأوبرا" تستضيف ملتقى عيون الدولي العاشر للفنون التشكيلية

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون بدار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء اليوم الاثنين، معرض "ملتقى عيون" الدولي العاشر للفنون التشكيلية تحت عنوان "ألحان وألوان".

وذكرت دار الأوبرا - في بيان صحفي أمس الأحد- أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم غد الثلاثاء، موضحة أن المعرض يضم 60 عملا في مختلف مجالات الفنون التشكيلية منها الرسم - التصوير - النحت - الخزف - الأشغال الفنية اليدوية وغيرها من الأعمال التي أبدعها نخبة من الفنانين ما بين متخصصين ودارسين وهواة موهوبين وأصحاب التنمية الفنية الذاتية من مصر وخارجها.

وأشارت الأوبرا إلى أن اسم المعرض "ألحان وألوان" يأتي كنتاج لإبداعات الفنانين، وقدرتهم على استخدام أدواتهم الفنية، والتي تضم تشكيلات لونية تتناغم بين وحدات العمل الفني ودرجات إتزان التكوين لتصل بالمفردات والمفاهيم إلى تحقيق رؤية بصرية تمثل لحنا فنيا يسعى إليه المبدع والمشاهد ويغرس مبادئ التذوق الفني للسمو بالروح.