عبد الواحد السيد للحكام: لو مش عاوزين الزمالك نشوف دوري تاني نلعب فيه

علق عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، على الأخطاء التحكيمية التي وقعت أثناء مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، ضمن بطولة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.



وقال عبدالواحد السيد في تصريحات إعلامية "أنا كزمالك أحتاج العدل، لكن عندما أخسر 4 مباريات لأن التحكيم يتحامل علي، في مباراة المقاولون ثم مباراة سموحة وهدف لم يحتسب، لا أعترض على التحكيم، لكن الموضوع زاد".



أضاف: "أرى أن التحكيم يتحامل على الزمالك بشكل كبير ويجب على مجلس الإدارة أن يتدخل، أدخلنا الـVAR حتى تكون الأمور واضحة، ركلة الجزاء اليوم "فضيحة" لم تحتسب، اتظلمنا النهارده وإذا لا تريدون أن يتواجد في الدوري، سنبحث عن دوري آخر لنلعب فيه".