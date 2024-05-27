ما هي مسامية الشعر لمعرفة المنتجات المناسبة له وطريقة تحديدها ؟

ظهر خلال السنوات الماضية مصطلح جديد في عالم العناية بالشعر وهو "مسامية الشعر" والذي يختلف من شعر لأخر ويساهم في تحديد نوعية المنتجات المناسبة للشعر حتى يتحسن للأفضل بدلا من استخدام منتجات غير مناسبة فالمسامية هي الطريق التي يمكن للشعر امتصاص السوائل لتي وضع عليه، وتوضح "البوابة نيوز" ما هي مسامية الشعر وكيفية اختيار المنتجات المناسبة له واجراء اختبار المسامية.



أنواع مسامية الشعر:

مسامية منخفضة

الشعر اللامع الصحي والناعم ولا يسمح هذا النوع من الشعر بالانتظار فترات أطول بين غسل الشعر كل مرة لان الشعر لا يمتص الزيت افضل من المسامية المرتفعة.

شعر متوسط المسامية

تكون نسبة اللمعان والتلف والتقصف والدرجة المفرود بها متوسطة لذلك يكون مسامية متوسطة

شعر مرتفع المسامية

الشعر التالف والمتقصف والمجعد ويسمح هذا النوع من الشعر بالانتظار فترات اطول بين غسل الشعر كل مرة لان الشعر يمتص الزيت افضل من المسامية المنخفضة.



طرق العناية بالشعر ذو مسامية عالية:

قص اطراف الشعر بانتظام

تقليل تصفيف الشعر

تجنب المنتجات التي تحتوي على السلفات او الكحول.

استخدام منتجات ذات ترطيب عالي.

تناول البروتينات.

استخدام منتجات ذات ترطيب عالي مثل الكريمات والزيوت والزبد



طرق الاعتناء بالشعر منخفض المسامية:

غسل الشعر باستخدام منتجات خالية من السلفات

حبس الرطوبة في الشعر باستخدام بلسم عميق.

استخدام منتجات لترطيب الشعر تقاوم الرطوبة مثل زبدة الشيا وزيت الجوجوبا

استخدام الماء الدافئ.

طريقة اجراء اختبار المسامية:

بعد غسل الشعر جيدا وعدم وجود أي رواسب منتجات وعدم وضع منتجات جديدة.

نقوم بسحب أي شعر سقط من نفسه مع عملية الغسيل دون اسقاط شعر بتعمد.

ووضع أي واحدة من الشعر المتساقط طبيعي ونظيف تماما في كوب من الماء النظيف.

وبعدة عدة دقائق نرى الشعر اذا كان اسفل الكوب فهذا شعر ذو مسامية عالية واذا كان في وسط الكوب فشعر متوسط المسامية واذا طفى على السطح فهذا الشعر منخفض المسامية.