الأربعاء.. مناقشة رواية "تاج الشمس" بمركز إبداع الإسكندرية

الإثنين 27/مايو/2024 - 05:37 ص

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، يوم الأربعاء المقبل، ندوة لمناقشة رواية "تاج شمس"، للكاتب الروائي هاني القط، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تتناول الندوة بالعرض والتحليل الرواية التي تحكي عن بلد "تاج الشمس" القابع على ضفة النهر، وهي تجمع بين سحر التاريخ وصدق الحاضر، ولأهل البلد حكايات، فمنهم المغامر والخانع، والنقي والقاتل، يذهب أهل البلد ويبقى البلد.

يشارك في الندوة النقاد دكتور كمال اللهيب، ومحمد عطية، وعبير خالد.

تجدر الإشارة إلى أن الكاتب هاني القط تخرج في كلية العلوم والتربية بجامعة الإسكندرية عام 1997، وكتب سيناريو عدد من الأفلام التسجيلية منها: "الفواخرية"، و"العازف"، وحصل على عدة جوائز من بينها: جائزة الثقافة الجماهيرية في الرواية والقصة، وجائزة الشارقة للإبداع العربي في الرواية، وجائزة دبي الثقافية في القصة، وجائزة الكويت لمسرح الطفل.