ads
السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طفطف سياحي في راس البرّ وتمهيد شواطئ دمياط لاستقبال شم النسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد محافظة دمياط لاستقبال شم النسيم حيث إن محافظة دمياط بطبيعتها كمحافظة ساحلية تستقبل المصطافين من محافظات عدة خلال اجازة شم النسيم خاصة مدينتي رأس البرّ ودمياط الجديدة.

وفي مدينة راس البر والتي يتردد عليها أفواج كبيرة من المواطنين تم وضع خطة يشارك بها جميع الجهات ، وإتمام  كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات حيث تم تمهيد شواطئ مدينة رأس البر لاستقبال المصطافين وتم توفير أعداد من رجال الإنقاذ البحري بطول امتداد الشاطئ كما تم توفير لانشات إنقاذ 

كما تم توفير طفطف سياحي واتوبيس لنقل المصطافين داخل المدينة وتوفير خيام لتجميع الأطفال التائهين.

وفيما يخص قطاع التموين، تم إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى و الاستجابه السريعة لشكاوى المواطنين، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز ، كما يتم التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والاسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.

إجازة شم النسيم السلع الغذائية مدينة رأس البر شم النسيم دمياط الجديدة الاسماك المملحة