طفطف سياحي في راس البرّ وتمهيد شواطئ دمياط لاستقبال شم النسيم

تستعد محافظة دمياط لاستقبال شم النسيم حيث إن محافظة دمياط بطبيعتها كمحافظة ساحلية تستقبل المصطافين من محافظات عدة خلال اجازة شم النسيم خاصة مدينتي رأس البرّ ودمياط الجديدة.

وفي مدينة راس البر والتي يتردد عليها أفواج كبيرة من المواطنين تم وضع خطة يشارك بها جميع الجهات ، وإتمام كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات حيث تم تمهيد شواطئ مدينة رأس البر لاستقبال المصطافين وتم توفير أعداد من رجال الإنقاذ البحري بطول امتداد الشاطئ كما تم توفير لانشات إنقاذ

كما تم توفير طفطف سياحي واتوبيس لنقل المصطافين داخل المدينة وتوفير خيام لتجميع الأطفال التائهين.

وفيما يخص قطاع التموين، تم إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى و الاستجابه السريعة لشكاوى المواطنين، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز ، كما يتم التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والاسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.