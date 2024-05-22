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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: أسطول البحر الأسود بالجيش الروسي يحتفظ بخمس سفن في خليج سيفاستوبول

الجيش الروسي
الجيش الروسي
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كشفت صور التقطتها أقمار صناعية تابعة لمجموعة مراقبة "Crimean Wind" بالجيش الأوكراني أن أسطول البحر الأسود التابع للجيش الروسي يحتفظ بخمس سفن في مياه خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن المجموعة - في بيان رسمي - قولها "إن بعض السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي سحبت من أرصفتها إلى مياه خليج سيفاستوبول".
وأشار البيان إلى أن أسطول البحر الأسود الروسي ركز جميع أصوله بشكل رئيسي في نوفوروسيسك وأن السفن التي يتم إصلاحها أو ليس لها مكان للتمركز في نوفوروسيسك تبقى في شبه جزيرة القرم.

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