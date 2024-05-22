الأمم المتحدة تدعو "طالبان" للمشاركة في اجتماع المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان

دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام "روزماري ديكارلو"، حركة طالبان في أفغانستان إلى زيادة الانخراط الدولي والمشاركة في اجتماع المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، والذي تنظمه الأمم المتحدة في العاصمة القطرية (الدوحة) يومي 30 يونيو و1 يوليو المقبل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قدمت "ديكارلو" خلال زيارتها لأفغانستان في الفترة من 18 - 21 مايو الجاري، إلى وزير خارجية سلطات الأمر الواقع "أمير خان متقي"، دعوة مسبقة من الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الذي يهدف إلى زيادة الانخراط الدولي مع أفغانستان بطريقة أكثر تماسكا وتنسيقا وتنظيما.

وناقشت "ديكارلو" خلال الزيارة مختلف التحديات التي تواجهها أفغانستان، ومن بينها حالة حقوق الإنسان، خاصة القيود المفروضة على تعليم المرأة.

وعلى الصعيد الإنساني، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن الفيضانات - التي ضربت المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين- أثرت على أكثر من 80 ألف شخص، ومن المرجح أن تشتد في الأشهر المقبلة، وأن تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي.

وحذر البرنامج من أن المناطق المتضررة، ومعظمها "بؤر جوع ساخنة"، تعاني بالفعل من مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه يستثمر في مشاريع التكيف المناخي التي صممتها وبنتها المجتمعات لحمايتها من تأثيرات أزمة المناخ بما في ذلك الجدران الواقية والسدود والري.

