تفتيش مفاجئ بدمياط.. واحالة 8 عاملين بالوحدة الصحية في أبو راشد للتحقيق

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط مرورا مفاجئا على الوحدة الصحية بأبو راشد وأحال 8 من العاملين للتحقيق في إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة الوحدة الصحية بأبو راشد، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث أحال 8 من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم وجودهم بالعمل.

بالإضافة إلى ذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

جدير بالذكر أن الوحدة الصحية بأبو راشد تخدم 4137 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التي تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحي وخدمات صحة البيئة.