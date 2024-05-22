توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد

يقام، اليوم الأربعاء، حفل توقيع استضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد لمدة ثلاث نسخ متتالية، يقام الحفل في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة، ويحضره وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والاستاذ محمد يحيي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وكوكبة من نجوم الرياضة والإعلام.

مجهود كبير بذله اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الامين مع المتحدة للرياضة للحصول علي حق استضافة بطولة العالم للأندية نظرا لقيمتها الكبيرة والعالمية، مع تعاون كبير ومجهود مشكور من الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى.

تحولت مصر في ظل حالة التطوير الرائعة التي نعيشها في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي دولة جاذبة لاستضافة البطولات العالمية في كل الالعاب الرياضية مع النهضة التي تشهدها في بناء وتطوير البنية التحتية الغير مسبوقة.