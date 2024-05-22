أمريكا تجدد التزامها بالمساعدة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا لليمنيين

جدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في تحقيق مستقبل أكثر سلاما وازدهارا لجميع اليمنيين.

وقال بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الوطني لليمن - "إن السلام في اليمن يظل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مجددا مواصلة دعم العملية السياسية الشاملة باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق حل دائم وشامل للصراع في اليمن.. مضيفا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ اليمن حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الـ34 لإعلان الوحدة اليمنية".

