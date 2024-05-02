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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

في مرور مفاجئ لوكيل صحة دمياط.. إحالة 7 من العاملين بوحدة أبو عدوى للتحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط
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قام وكيل وزارة الصحة فى دمياط بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بأبو عدوى وأحال 7 من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .


وتابع وكيل الوزارة الانضباط الادارى بالوحدة  و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وقرر احالة  7 من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.
كما تابع  توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات

 


يذكر ان الوحدة الصحية بأبو عدوى تخدم 1559 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ  والعيادات الخارجية وعيادة الاسنان  ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل  وتنظيم الأسرة والمشورة  والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية  والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية

 

الأدوية والمستلزمات الطبية التثقيف الصحي المبادرات الرئاسية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكيل وزارة الصحة