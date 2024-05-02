في مرور مفاجئ لوكيل صحة دمياط.. إحالة 7 من العاملين بوحدة أبو عدوى للتحقيق

قام وكيل وزارة الصحة فى دمياط بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بأبو عدوى وأحال 7 من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .



وتابع وكيل الوزارة الانضباط الادارى بالوحدة و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وقرر احالة 7 من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل.

كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات



يذكر ان الوحدة الصحية بأبو عدوى تخدم 1559 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الاسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية