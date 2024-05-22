موسم الحج 2024.. ضوابط الحصول على إجازة لأداء الفريضة وفقا لقانون العمل

مع اقتراب موسم الحج 2024، وانطلاق رحلات الحجاج نهاية الشهر الجاري، يبحث الكثير من الموظفين عن شروط الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج.

ونظم قانون العمل المصري شروط حصول موظفي القطاع الخاص على إجازة لأداء فريضة الحج.

وتستعرض "البوابة نيوز" هذه الضوابط فيما يلي:

و نصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

كما نصت المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

يشار إلى أن وأنهت وزارة السياحة والآثار، تجهيز 150 أتوبيسًا سياحيًا، تميدًا لنقل الحجاج إلى السعودية، لأداء فريضة الحج، وتم التأكيد من قبل اللجان المشكلة، على جاهزية الأتوبيسات الفنية، من بينهم 120 أتوبيسا تتراوح موديلاتهم بدءًا من موديل عام 2020 إلى عام 2024 وهي نسبة 80% من إجمالي عدد الأتوبيسات التي تم الموافقة عليها.