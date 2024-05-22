اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد بدوي.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد.

ووافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها أمس، علي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 بالإجماع .

وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات ، موضحا بأن ماتحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدوله منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهرة والاقليم.

وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها علي الموافقة على الموازنة بالإجماع مع اعداد مذكره توصيه ترفع لوزارة المالية بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.