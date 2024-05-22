الإيرانيون يؤدون صلاة الجنازة على الرئيس الراحل ومرافقيه في العاصمة طهران

أدى المواطنون الإيرانيون اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين توفوا في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة (برس تي في) الإيرانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، لقطات حية لآلاف الأشخاص الذين احتشدوا في العاصمة طهران لتأدية صلاة الجنازة خلف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي.

وأشارت القناة الإيرانية إلى أن اليوم هو عطلة رسمية لاستكمال مراسم تشييع الجنازة التي بدأت منذ أمس الثلاثاء في مدينة "تبريز".

يذكر أن نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري كان قد أكد أمس الأول الإثنين وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

