احتفالية ويوم رياضي لذوي الهمم في دمياط

نظم جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة إحتفالية بنادي وشاطئ "قادرون" لذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة ".

وقال المهندس محمد خلف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ان ملف أبطالنا من ذوى الهمم ، فى صدارة إهتمامات الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم ، حيث تم توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم لتذليل الصعاب التى يواجهونها وحصولهم على حقوقهم ، من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات من جهة، والإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطنى ودمجهم فى المجتمع المصرى من جهة أخري، بإعتبارهم كنز الوطن.

وتضمن اليوم الرياضى منافسات كرة القدم للإعاقات الذهنية، والكاراتيه، والسباحة، والعدو، ورمى الرمح.

وقال رئيس الجهاز، إنه كان يوم جميل حافل بالمسابقات الرياضية، وسط فرحة وسعادة من الأبطال وأسرهم، مثنيا على عزيمتهم وأدائهم المميز وتفوقهم الرياضي.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمناء، عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز وفريق العمل المعاون بالجهاز على حسن الإهتمام بأبطالنا من ذوى الهمم، مشيدًا بالبرامج والأنشطة التى يقدمها نادي وشاطىء قادرون لذوى الهمم وأسرهم حيث يعد متنفسا لهم.

مؤكدا حرص مجلس أمناء المدينة ، على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الهمم وذويهم، وتعزيز التعاون مع الجهاز فى مجال رعاية وتأهيل ذوى الهمم.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله رئيس الجهاز ، أن مشروع نادي وشاطىء قادرون، تم تنفيذه لتقديم خدمة متميزة لذوي الهمم، حيث يُعد أول شاطئ متكامل يُلبي كافة إحتياجات ذوي الهمم، مؤكداً أن المشروع تم تنفيذه وفقاً للمواصفات القياسية في هذا المجال.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع مقام على مساحة 11 ألف، متر مربع، ويتكون من مبنى خدمي يضم أقساما إدارية ورعاية طبية، كما يحتوي على عدد من الخدمات هى: حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، ومسرح مكشوف، وبرجولات مختلفة مجهزة بشكل كامل، ومطعم، وكافيتريا، ومسجد، وقاعة مناسبات، ومدخل رئيسي مجهز لإستقبال السيارات.

ولفت أن الشاطئ مجهز لإستقبال ذوي الهمم من مختلف الاعاقات خاصة الإعاقة الحركية، حيث يحتوي النادى على ممرات مشاة مجهزة لتسهيل حركة جميع صور الإعاقة داخل النادى ، بما يضمن الوصول إلى الشاطئ وكافة أجزاء المشروع في يسر وسهولة، كما أوضح أن العاملين بالشاطئ من ذوي الهمم بينهم أبطال رياضيون.

وفي ختام اليوم تم توزيع الجوائز والكؤوس والميداليات والهدايا التذكارية على الفائزين ، وإلتقاط عدة صورة تذكارية مع الأبطال من ذوي الهمم.