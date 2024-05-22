انتخاب وزير الأمن العام في فيتنام "تاو لام" رئيسا جديدا للبلاد

انتخب البرلمان الفيتنامي، اليوم الأربعاء، وزير الأمن العام "تاو لام" رئيسا جديدا للبلاد.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - نقلا عن وسائل إعلام فيتنامية - أن لام فاز بأغلبية الأصوات في البرلمان خلال الدورة السابعة للجمعية الوطنية الـ15 للبلاد.

وقال لام - خلال مراسم أداء اليمين الدستورية - إنه سيسعى جاهدا وسيبذل قصارى جهده من أجل الوفاء بالواجبات التي أوكلها إليه الحزب والدولة والشعب.

وكانت اللجنة المركزية الـ13 للحزب الشيوعي الفيتنامي قد أعلنت في 20 مارس الماضي قبول استقالة "فو فان ثيونج" من منصب عضو المكتب السياسي ورئيس البلاد بناء على طلبه.

يشار إلى أن تاو لام البالغ من العمر 66 عاما قد شغل منصب وزير الأمن العام الفيتنامي منذ عام 2016.