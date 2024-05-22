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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتخاب وزير الأمن العام في فيتنام "تاو لام" رئيسا جديدا للبلاد

تاو لام
تاو لام
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انتخب البرلمان الفيتنامي، اليوم الأربعاء، وزير الأمن العام "تاو لام" رئيسا جديدا للبلاد.
وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - نقلا عن وسائل إعلام فيتنامية - أن لام فاز بأغلبية الأصوات في البرلمان خلال الدورة السابعة للجمعية الوطنية الـ15 للبلاد.
وقال لام - خلال مراسم أداء اليمين الدستورية - إنه سيسعى جاهدا وسيبذل قصارى جهده من أجل الوفاء بالواجبات التي أوكلها إليه الحزب والدولة والشعب.
وكانت اللجنة المركزية الـ13 للحزب الشيوعي الفيتنامي قد أعلنت في 20 مارس الماضي قبول استقالة "فو فان ثيونج" من منصب عضو المكتب السياسي ورئيس البلاد بناء على طلبه.
يشار إلى أن تاو لام البالغ من العمر 66 عاما قد شغل منصب وزير الأمن العام الفيتنامي منذ عام 2016.

 

وزير الأمن العام في فيتنام البرلمان الفيتنامي تاو لام