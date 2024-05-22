دولة أوروبية جديدة تعتزم الاعتراف بفلسطين

تعتزم أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين اليوم الأربعاء بحسب ما أورته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر لم تذكر إسمه.

يأتي ذلك في إطار إعلان عدد من الدول الأوروبية عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، في وقت سابق أن مدريد ستعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب مع عدد من الدول الأخرى.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن مدريد وعددا من الدول الأوروبية الأخرى تدرس إمكانية الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة، وأكد تقرير الصحيفة أن هذه الدول هي إيرلندا ومالطا وسلوفينيا.

ونالت فلسطين الاعتراف من 140 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة بفلسطين كدولة مستقلة، وتوجد سفارات وبعثات دائمة لفلسطين في 95 دولة حول العالم.