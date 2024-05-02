خلال 3 شهور .. علاج مليون مواطن بالمجان في مستشفيات دمياط

أعلن الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط أن مستشفيات المحافظة استقبلت نحو ٤٧١٧٤٩ حالة بالعيادات الخارجية ونحو ١٧٤٣٠٧ حالة بأقسام الاستقبال خلال الربع الأولى من العام الجارى .

وقال وكيل الوزارة أنه تم دخول ما يقرب من ١٥٣٠٥حاله بالاقسام الداخلية وإجراء نحو ١١٦٥٨ عملية جراحية بمختلف أنواعها علاوة على استقبال ٢٥٠٣ حالة بالعناية و٦١٧ بالحضانات .

وأوضح أنه تم إجراء ٢٦٧٨٠جلسة غسيل كلوى و٨٠٥٠٥ أشعة إلى جانب ٤٢٧٤٤ جلسة علاج طبيعى فى حين بلغ عدد ٥٩٥ عملية ولادة مابين ولادة قيصرية وولادة طبيعية.

وأشار وكيل الوزراة إلى ان عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات بلغ ما يقارب من ١٦٠٥٢٨

وتابع تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى ٢٤٠ جولة تفقدية خلال 3 أشهر تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها ١٣ مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعه

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه جارى متابعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفى راس البر المركزى مثمناً جهود إدارات المستشفيات بإشراف الدكتور محمد مسعد فهيم مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد اشرف العزب مدير إدارة المستشفيات

قام وكيل وزارة الصحة فى دمياط بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بأبو عدوى واحال ٧ من العاملين للتحقيق فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

فاجأ الدكتور السيد عبد الجواد الوحدة الصحية بأبو عدوى بمرور مفاجىء لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث احال ٧ من العاملين بالوحدة للتحقيق لعدم تواجدهم بالعمل .

كما تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات