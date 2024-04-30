ننشر استعدادات امتحانات آخر العام بمحافظة دمياط

عقد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المتابعة المركزية ومسئولي وأعضاء المتابعة الميدانية بالإدارات التعليمية، بحضور رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، لوضع الخطوط العريضة لامتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م.

وأكد "غريب"، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا علي عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الامتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين.

وقال ان عضو المتابعة داعم للعملية التعليمية وليس متصيدا للأخطاء، ويجب أن يكون القرار الذي يتم اتخاذه أثناء المتابعة مناسبا للخطأ ولا مجاملات في العمل لتحقيق معدلات الارتقاء بالأداء في جميع مدارس المحافظة.

ووجه "غريب " أعضاء المتابعة بضرورة العمل على حل أية مشكلة داخل اللجان التي يتابعونها ما دامت بسيطة، مؤكدا علي التواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لتذليل أية مشكلات من شأنها تعرقل سير العملية الامتحانية.