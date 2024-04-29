ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28307 طن تشمل 7737 طن يوريا و 11919 طن كلينكر صب و1850 طن مولاس و4700 طن علف بنجر و2101 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75732 طن تشمل 11438 طن قمح و30729 طن ذرة و8000 طن كسب صويا و1223 طن خشب زان و550 طن ميثانول و14313 طن خردة و 7243 طن حديد و 2236 طن سلاج .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 859 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 467 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4628 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47385 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183745 طنًا .

كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 6236 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف والقليوبية وشبرا و الفيوم وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6234 حركة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 455 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2307 حاويات مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48057 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186791 طنًا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5221 حركة .