أسعار الخضراوات والفاكهة تواصل الارتفاع.. نقيب الفلاحين: «زيادة تكلفة النقل وعدم طرح الإنتاج المحلي بشكل كامل» أبرز الأسباب

تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعها رغم المبادرات التي قامت بها الحكومة لتخفيف العبء على الأسر المصرية، ورغم كثرة الأنواع الصيفية المتاحة منها إلا أن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة يحول بينها وبين المواطنين

"البوابة نيوز" رصدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق التجارية وأسواق الجملة لتصل إلى حلقة مفقودة حول فرق التسعير بين منطقة وأخرى حتى داخل المدينة الواحدة.

انخفاض أسعار البصل وارتفاع الثوم

شهدت أسعار الخضراوات في سوق الجملة بالعبور ارتفاعًا طفيفًا تتراوح الزيادة بين 50 قرش في الكيلو إلى جنيه بينما تصل إلى يد المستهلك بارتفاع يصل من 5 إلى 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

بلغت أسعار الخضروات مثل الطماطم في سوق الجملة من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيهً بزيادة 0.75 قرشًا عن الشهر الماضي، بينما وصل سعرها في الأسواق التجارية للمستهلك من 7 إلى 10 جنيهات، ووصل سعر الباذنجان من 8 إلى 12 جنيهًا في سوق الجملة بزيادة 0.50 قرشًا في الكيلو، بينما يصل سعر الباذنجان في السوق إلى 18 جنيهًا.

وشهد سعر الثوم ارتفاعًا، حيث يتراوح في سوق الجملة من 35 الى 55 جنيهًا للكيلو بينما يبدأ سعره في السوق للمستهلك من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، وبتراوح سعر البصل في سوق الجملة من 5 إلى 11 جنيهًا، ويتراوح سعره في الأسواق التجارية من 10 إلى 15 جنيهًا.

ارتفاع سعر الفواكه الصيفية

شهدت أنواع الفاكهة الصيفية مثل العنب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار منذ طرحه في الأسواق حيث وصل إلى 120 جنيهًأ للكيلو

وبمطالعة أسعار سوق الجملة في سوق العبور اليوم، تراوح سعر كيلو العنب البناتي من 20 إلى 40 جنيهًا في الجملة، بينما وصل سعره إلى 80 جنيهًا في السوق التجاري.

ويبلغ سعر التفاح المصري من 5 إلى 35 جنيهًا، بينما وصل سعر التفاح المستورد الامريكي والايطالي من 60 إلى 100 جنيه للكيلو، وتحتوي الكرتونة على 20 كيلو في سوق الجملة، بينما تراوحت أسعار الجوافة في سوق الجملة من 15 إلى 35 جنيهًا، والكانتلوب من 13 إلى 15 جنيهًا في الجملة، بينما تراوح سعره في السوق التجاري من 18 إلى 20 جنيهًأ في الكيلو.

وتربع سعر البطيخ على عرش الارتفاعات في الأسعار، حيث تصل ثمن البطيخة الواحدة وزن من 8 إلى 10 كيلو في سوق الجملة من 64 جنيهًأ إلى 80 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو البطيخ في السوق التجاري 20 جنيهًا إى سعر البطيخة الواحدة وزن 5 كيلو 100 جنيهً

ارتفاع التكلفة

من جانبه قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، أن ارتفاع بعض أصناف الفاكهة والخضراوات في الأسواق المحلية عن أسواق الجملة يرجع إلى ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، وبالتالي ارتفعت التكلفة على الفلاحين وعلى تجار الجملة.

وأضاف "أبو صدام" لـ "البوابة نيوز" أن كثرة الطلب على الفواكة خاصة الصيفية منها، وعدم تواجدها خلال الفترات الماضية جعل الإقبال عليها أكبر، مقارنة بأن المعروض قليل منها، بسبب عدم طرح الإنتاج المحلي لكل المحصول، جعل المعروض قليل والطلب كثير وبالتالي ارتفع سعره، مثل ماحدث في العنب.

وأشار إلى أن موسم طرح البطيخ يبدأ في يونيو، وموسم طرح العنب يبدأ في يوليو، وفي هذا الوقت سيتم خفض الأسعار بشكل كبير للصنفين.

وأوضح "أبو صدام" أن ارتفاع أسعار الطماطم بسبب نهاية العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية، وسوف تشهد الفترات القادمة تحسن في جميع أسعار الخضروات مع طرح الإنتاج بشكل أكبر.

