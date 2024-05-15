بعد توقف مولدات الكهرباء.. خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة

الأربعاء 15/مايو/2024 - 05:20 ص

قالت مصادر طبية فجر اليوم الأربعاء، إن مولدات الكهرباء توقفت عن العمل في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت المصادر أن مولدات الكهرباء في مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في قطاع غزة، توقفت عن العمل نتيجة نفاد الوقود، ما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى وداخله.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على حي السلام والجنينة شرق مدينة رفح، وفي محيط تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.