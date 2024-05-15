التعاون الأمني الأمريكي فى غرب أفريقيا.. استراتيجيات مستقبلية لتعزيز الاستقرار الإقليمي

تعمل الولايات المتحدة على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والدفاع مع دول غرب أفريقيا الساحلية فى الوقت الذى تخطط فيه لانسحابها من النيجر. والتقى قائد القيادة الأمريكية الإفريقية الجنرال مايكل لانجلى بكبار القادة المدنيين والعسكريين، بما فى ذلك الرؤساء ووزيرى الدفاع فى كوت ديفوار وبنين فى الفترة ما بين ٢٨ أبريل و٣ مايو.

وناقش لانجلى الأهداف المشتركة، مثل الاستقرار الإقليمى وتعزيز الاستقرار الإقليمي. التنسيق الأمني، بما فى ذلك التهديدات غير الإرهابية مثل الصيد غير القانوني. سلمت الولايات المتحدة أيضًا ما يقرب من ٣ ملايين دولار من المعدات العسكرية غير الفتاكة إلى حكومة بنين لأمن الحدود فى ٣٠ أبريل. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى يناير ٢٠٢٤ أن الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل مناقشات أولية لإنشاء طائرات بدون طيار فى كلا البلدين وكذلك غانا أثناء استكشافها لبدائل لقواعدها فى النيجر. تخطط الولايات المتحدة لسحب ما لا يقل عن ٦٠٠ جندى من النيجر بعد أن ألغى المجلس العسكرى اتفاقيات الدفاع الثنائية فى مارس.

وكانت الولايات المتحدة قد قامت بالفعل بزيادة المساعدات والتعاون مع غرب أفريقيا الساحلية من خلال قانون الهشاشة العالمية (GFA) لاحتواء انتشار الحركات والجماعات الإرهابية قبل انقلاب النيجر فى يوليو ٢٠٢٣. ويهدف اتفاق الجمعة العظيمة إلى بناء قدرة المجتمع على الصمود ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار فى بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوجو. البرنامج عبارة عن جهد حكومى شامل يشمل وزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ مساعدات تنموية وسياسية وأمنية مستهدفة للدول المتلقية. تنظر الولايات المتحدة والدول الشريكة إلى المساعدة الأمنية، بما فى ذلك دعم الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التى ستوفرها قواعد الطائرات بدون طيار، باعتبارها ضرورية لتحسين أمن الحدود للسماح للبرامج التى تركز على المجتمع بالتجذر.

لا تزال هذه المواقع البديلة تعانى من بعض عيوب النطاق العملى مقارنة بقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية الحالية فى النيجر. وتستخدم القوات الأمريكية فى النيجر طائرات بدون طيار من طراز MQ٩ Reaper، التى يصل مداها إلى ١١٥٠ ميلًا. إن مواقع القواعد الأمريكية المرتقبة فى خليج غينيا لن تمكن القوات الأمريكية من مراقبة الخلايا والشبكات الإرهابية فى ليبيا ومعظم الجزائر بطائرات بدون طيار. واعتمادًا على المكان الذى تتمركز فيه القوات الأمريكية، قد تكون الطائرات بدون طيار فى كوت ديفوار بعيدة جدًا غربًا بحيث لا تتمكن من مراقبة حوض بحيرة تشاد فى شمال شرق نيجيريا، حيث يتمركز تنظيم "داعش" فى غرب أفريقيا (ISWAP) والعقدة الإدارية الإقليمية.

الملاحظ أن برنامج التهديدات الخطرة CTP قام بحساب النطاقات البديلة باستخدام نطاق ١١٥٠ ميلًا للطائرات بدون طيار MQ٩ Reaper التى تستخدمها القوات الأمريكية فى النيجر. ركز برنامج CTP حلقات المدى على المطارات فى بنين وغانا التى ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى ٣ يناير ٢٠٢٤، والتى اقترحها المسئولون الأمريكيون كقواعد محتملة وعلى المطار المخصص للاستخدام العسكرى فى أقصى الشمال فى كوت ديفوار.

وبينما تخطط القوات الأمريكية للانسحاب، بدأت القوات الروسية بالفعل فى انتشارها، وهو ما يمثل مخاطر قصيرة المدى لحدوث اشتباكات محدودة ومنخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا فى النيجر. وصل جنود روس من الفيلق الأفريقى التابع لوزارة الدفاع إلى نيامى فى ١٢ أبريل، وأكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى ٣ مايو أن أفراد الفيلق الأفريقى هؤلاء يتمركزون بالقرب من القوات الأمريكية المنسحبة فى نفس القاعدة الجوية فى نيامي. قال مسئولون أمريكيون لصحيفة بوليتيكو فى ٣ مايو إنه على الرغم من أن الروس لا يشكلون تهديدًا مباشرًا، إلا أنهم "قلقون بشكل متزايد" من أن الجنود الروس قد يثيرون استعداء القوات الأمريكية بطريقة من شأنها أن تدفع القوات الأمريكية إلى الرد ويمكن أن تتصاعد إلى تبادل اطلاق النار.

ويواصل CTP تقييمه بأن القوات الروسية من المحتمل أيضًا أن تستقر فى قاعدة الطائرات الأمريكية بدون طيار فى شمال النيجر مع انسحاب القوات الأمريكية. قالت قوات الفيلق الأفريقى إنها تريد الاستيلاء على القاعدة الأمريكية فى أغاديز، الواقعة فى شمال النيجر، بعد دقائق من هبوطها فى نيامي. وهذا يشير إلى أنهم يسعون إلى استبدال الولايات المتحدة. كما قامت القوات الروسية فى مالى بملء القواعد الفرنسية وقواعد الأمم المتحدة التى تم إخلاؤها فى جميع أنحاء البلاد، مما يشكل سابقة فى شغل المواقع الغربية.

من المرجح أن تظل بصمة روسيا فى النيجر صغيرة فى الأشهر المقبلة بسبب القيود المفروضة على القدرات، لكن وجودها سيسمح للكرملين بسد الفجوات اللوجستية فى شبكته الحالية وتنمية نفوذه فى النيجر لخلق فرص أكثر أهمية على المدى الطويل. قال أحد المدونين التابعين للكرملين فى ١٢ أبريل - وهو اليوم الذى وصلت فيه القوات الروسية إلى النيجر - إن وزارة الدفاع الروسية قد أخرت بالفعل الانتشار الأولى للفيلق الأفريقى فى النيجر بسبب مشاكل التجنيد. خفض الكرملين هدف التجنيد الأولى المتمثل فى ٤٠ ألف جندى من الفيلق الأفريقى إلى النصف فى أعقاب دمج عمليات مجموعة فاجنر فى أغسطس ٢٠٢٣ إلى ٢٠ ألف جندى فقط بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، لكنه ما زال فشل فى تحقيق الهدف المعدل.

ونشر الفيلق الأفريقى وحدة مماثلة قوامها ١٠٠ جندى فى بوركينا فاسو المجاورة فى يناير ٢٠٢٤، وقال إن حجم المجموعة سيرتفع فى النهاية إلى ٣٠٠ جندي، ومع ذلك، لم ترد تقارير عن وصول المزيد من القوات منذ ذلك الحين. وتسلط هذه الفجوة الضوء على أن عملية توسيع نطاق عمليات النشر الصغيرة هذه ستستغرق أشهرًا، إن لم يكن سنوات. أفادت مصادر روسية مطلعة أن وزارة الدفاع الروسية تعيد نشر وحدات غير محددة من الفيلق الأفريقى على الحدود الأوكرانية بعد أيام من نشر وحدات جديدة فى النيجر. وهذا يؤكد أن العملية الروسية فى أوكرانيا لم توقف بعد توسع الفيلق الأفريقى لعام ٢٠٢٤، لكنه يخاطر بتقويضه فى المستقبل إذا جاءت عمليات إعادة الانتشار من هذه المسارح الجديدة.

وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستى الروسية الرسمية إن الفيلق الأفريقى تم نشره "لبناء العلاقات وتشكيل وتدريب الجيش النيجرى بشكل مشترك". افتقرت روسيا فى السابق إلى علاقات شخصية قوية مع المجلس العسكرى النيجري، حيث تدرب معظم الضباط النيجريين مع الجيوش الفرنسية أو الأمريكية. وقد سعت عمليات نشر القوات الروسية مرارًا وتكرارًا إلى بناء هذا النوع من العلاقات الشخصية فى بلدان أخرى لتنمية النفوذ الروسى على الأنظمة والحصول على امتيازات الموارد الطبيعية.

كما أن قاعدة الفيلق الأفريقى فى النيجر ستعزز الشبكة اللوجستية الروسية فى أفريقيا من خلال سد الفجوة بين مواقعها فى شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. ومن شأن استيلاء الفيلق الأفريقى على القاعدة الأمريكية فى أغاديز أن يضع القاعدة الروسية على بعد ١١٠٠ ميل أو أقل من القواعد الجوية التى تسيطر عليها روسيا فى ليبيا إلى الشمال وعلى بعد ما يزيد قليلًا عن ١١٠٠ ميل من القواعد الروسية الرئيسية فى العاصمة المالية إلى الغرب ووسط أفريقيا عاصمة الجمهورية من الجنوب الشرقي.

إن زيادة النفوذ الروسى والوجود العسكرى فى النيجر من شأنه أن يخلق العديد من الفرص الطويلة الأجل للكرملين لتهديد أوروبا استراتيجيًا فى مجال الطاقة، وتدفقات الهجرة، والتهديدات العسكرية التقليدية. إن حصول روسيا على رواسب اليورانيوم الكبيرة فى شمال النيجر فى مقابل الدعم العسكرى الروسى من شأنه أن يؤدى إلى زيادة حصة روسيا فى سوق الطاقة النووية، مما يزيد من نفوذها لدى الدول التى تسعى إلى خفض مشترياتها من الطاقة الروسية. النيجر هى سابع أكبر منتج لليورانيوم فى العالم ولديها منجم رئيسى نشط لليورانيوم. قدم المنجم حوالى ٢٠٢٠ طنًا من اليورانيوم فى عام ٢٠٢٢، وهو ما يعادل حوالى ٥ بالمئة من إنتاج التعدين فى العالم. اعتمدت فرنسا على النيجر فى ما يقرب من ٢٠ بالمئة من اليورانيوم الذى استوردته لتشغيل منشآت الطاقة النووية لديها على مدى العقد الماضي، وحظرت الولايات المتحدة واردات وقود اليورانيوم مباشرة من روسيا فى ٣٠ أبريل الماضي.

وأبدى المجلس العسكرى بالفعل استعداده للانخراط فى مبيعات الموارد لتعزيز ميزانيته، حتى فى ظل خطر العقوبات. أفادت وكالة التحقيقات الإفريقية ومقرها فرنسا فى ٣٠ أبريل أن المجلس العسكرى النيجرى يستكشف صفقة اليورانيوم مقابل الأسلحة مع إيران منذ أواخر عام ٢٠٢٣. كما وقع المجلس العسكرى أيضًا اتفاقية مع شركة صينية مملوكة للدولة للحصول على صفقة يورانيوم مقابل أسلحة. ٤٠٠ مليون دولار مقدمة على حصتها من مبيعات النفط التى تخطط لتصديرها عبر خط أنابيب أنشأته الصين إلى بنين. لم يوضح المجلس العسكرى ما إذا كان ينوى الاستيلاء على الشركة المملوكة لفرنسا والتى تدير حاليًا منجمًا رئيسيًا نشطًا، لكنه هدد بإلغاء ترخيص الشركة المملوكة لكندا التى تستكشف منجمًا ثانيًا إذا لم تبدأ الإنتاج بحلول ٣ يوليو القادم. وتحديد الشروط اللازمة لتغيير الملكية.

ومن المرجح أيضًا أن تستخدم روسيا مواقعها فى شمال النيجر لاستغلال طرق تهريب المهاجرين عبر الصحراء لزيادة تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا وزعمت وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبى والعديد من المسئولين الأوروبيين فى عام ٢٠٢٤ أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يحاول إثارة تدفقات أكبر للاجئين من إفريقيا لزعزعة استقرار أوروبا، والتأثير على الانتخابات، وتقويض الدعم لأوكرانيا.

وتتمتع روسيا الآن بوجود عسكرى على طول العديد من طرق المهاجرين عبر الصحراء، مما يزيد من فرصها لتسهيل الهجرة الجماعية. وأشارت وكالة حرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبى إلى أن ٣٨٠ ألف مهاجر حاولوا العبور إلى أوروبا من ليبيا فى عام ٢٠٢٣، وهو أكبر عدد من المعابر غير النظامية منذ عام ٢٠١٦. كما ألغى شركاء روسيا فى المجلس العسكرى النيجرى قانون الهجرة المدعوم من الاتحاد الأوروبى والذى يهدف إلى وقف هذه التدفقات فى ديسمبر ٢٠٢٣، مما سيفيد كلا الحليفين ولكنه سيزيد بشكل مباشر من تدفقات المهاجرين إلى شمال أفريقيا وأوروبا. كما أن البصمة الروسية المتنامية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تزيد من الفرص المتاحة للموظفين الروس لجذب المزيد من المهاجرين إلى أوروبا بشكل مباشر وإسقاطهم على حدود الناتو.

يمكن للقوات الروسية فى النيجر أن تدخل نفسها فى الاقتصاد المحلى لتهريب المهاجرين لزيادة الأرباح وتدفقات المهاجرين. ويعد تسهيل الهجرة إلى شمال أفريقيا أحد الاقتصادات المحلية الرئيسية فى أغاديز، حيث ينظم مهربو المهاجرين والسكان المحليين قوافل هجرة لعبور الصحراء إلى الساحل الليبي. ويذكر أن قوات الأمن النيجرية متورطة بالفعل فى هذا الاقتصاد من خلال فرض رسوم على مهربى المهاجرين عند نقاط التفتيش الأمنية ومرافقة قوافل المهاجرين. وأظهرت القوات الروسية مهارة فى إدخال نفسها فى الاقتصادات الأفريقية غير الرسمية الأخرى من خلال تنمية العلاقات مع وسطاء السلطة المدنيين والعسكريين؛ وسوف يفعلون نفس الشيء فى النيجر. وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالاستفادة من الهجرة وتسهيل الهجرة بشكل مباشر من خلال مساعدة القوافل على الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.

ومن غير المرجح أن تنشر روسيا طائرات بدون طيار فى النيجر على المدى القريب. ومع ذلك، فإن وجود قواعد للروس فى شمال النيجر من شأنه أن يخلق فرصة للكرملين لنشر طائرات بدون طيار فى المنطقة لتهديد الجناح الجنوبى لحلف شمال الأطلسى فى المستقبل. ولم ينتشر المرتزقة الروس فى مالى ولم يشيروا إلى أنهم يخططون لنشر طائرات روسية بدون طيار فى أفريقيا.

ستكون طائرات شاهد-١٣٦ المتمركزة بالقرب من أغاديز ضمن نطاق المنشآت الرئيسية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى وأجزاء من البحر الأبيض المتوسط. يبلغ المدى الأقصى لطائرات شاهد-١٣٦، المعروف أيضًا باسم جيرانيوم فى روسيا، ١٥٥٣ ميلًا (٢٥٠٠ كيلومتر). وتقع أغاديز على بعد ١،٥٢٣ ميلًا من صقلية، إيطاليا، والطرف الجنوبى من البر الرئيسى الإيطالي؛ ١،٥٥٥ ميلًا من جبل طارق، إقليم المملكة المتحدة فيما وراء البحار فى شبه الجزيرة الأيبيرية؛ وعلى بعد حوالى ١٦٠٠ ميل من القواعد الجوية والبحرية الأمريكية الإسبانية فى جنوب إسبانيا.