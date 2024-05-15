حافظوا على الفرصة.. وزير الرياضة: الجماهير عائدة بشكل رسمي والمخالف سيعاقب

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عن عودة الجماهير بشكل رسمي، مضيفا:" أعلنا رسمي بعد اجتماعات واتوجه بالكش لوزارة الداخلية لدورها في هذا الأمر.

وأكمل “صبحي” خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي أن وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والرابطة، عليهم دور كبير في توعية الجماهير لأنه سيكون هناك لائحة وستطبق والمخالف سيعاقب.

وواصل: "الفرضة جت ويجب ان نحافظ عليها، وعلى الجمهور احترام اللوائح، ومن سيقوم بخلق مشاكل سيتم تصوير وحرمانه من الدخول ومنع إعطاء التذكرة له قادما".

وتحدث “صبحي” عن تعديلات قانون الرياضة، مؤكدا انها تستهدف مشاركة شركات الأندية في الإدارة، ومعالجة مسألة التحكيم بما يتوافق مع المواثيق الدولية.

واختتم أن هناك قوانين يظهر بها بعض المشكلات بعد صدورها وتطبيقها على أرض الواقع وهو ما حدث مع قانون الرياضة.