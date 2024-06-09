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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مؤشرات أولية.. تفوق ساحق لحزب الحرية اليمينى فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي التي جرت في النمسا اليوم الأحد تفوقًا ساحقًا لحزب الحرية اليميني المتشدد.

ووصفت وسائل الإعلام النمساوية النتائج الأولية بأنها زلزال سياسي غير متوقع في تاريخ الانتخابات في النمسا.

وأوضحت أن حزب الحرية ربما احتل المركز الأول للمرة الأولى في تاريخ انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي وهو يتجه بالفعل إلى تحقيق فوز ساحق في الانتخابات.

ويشتهر حزب الحرية اليميني بمواقف عدائية ضد الأجانب وضد الهجرة غير الشرعية، كما أنه منحاز إلى روسيا في الحرب الراهنة في أوكرانيا، وقد بنى دعايته في الانتخابات على وصف الاتحاد الأوروبي بالجنون.

وبحسب المؤشرات الأولية، يتنافس على المركز الثاني حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي والحزب الاشتراكي الاجتماعي.

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