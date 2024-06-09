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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبيرة بمركز الأهرام تدعو إلى تجديد آليات مواجهة الجماعات الإرهابية

أمل مختار، الخبيرة
أمل مختار، الخبيرة في شؤون الإرهاب والتطرف بمركز الأهرام
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قالت أمل مختار، الخبيرة في شؤون الإرهاب والتطرف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عمل الجماعات الإرهابية شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن مواجهة الجماعات الإرهابية يعتمد بصورة كبيرة على التحول في تكتيكات عمل الجماعات الإرهابية.

وأضافت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات الإرهابية تُجدد من تكتيكات عملها، ولذلك آليات مواجهة هذه الجماعات يجب أن تكون متجددة ومتغيرة. 

وأوضحت أن هناك تجارب دولية كبيرة في مواجهة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أن أنماط مواجهة الجماعات الإرهابية ينحصر في عدة آليات منها: التركيز على التنظيمات والجماعات المتطرفة، وهذه النمط يسمى بالمواجهة الصلبة التي تعتمد على الأمن، ووحدة التركيز يكون على التنظيم نفسه.

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