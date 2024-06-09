باحث: الوصول إلى الذئاب المنفردة يكاد يكون مستحيلاً لهذا السبب

قال محمد يسري، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن الوصول إلى الذئاب المنفردة أمر في بالغ الصعوبة، لأن الذئب المنفرد يتحرك دون إطار محدد، ولا أحد يتوقع متى يفعل العملية الإرهابية، ولا يتواصل مع أحد، وأفعاله تأتي من رأسه، بدون أن تأتيه تعلينمات من الخارج.

وأضاف "يسري"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الذئب المنفرد يتبنى فكر الجماعات الإرهابية، وليس له بيعة، والوصول إليه يكاد يكون أمرًا مستحيلاً على الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن الذئب المنفرد يظهر في صورة شخص عادي جدًا، وقد يرتدي الزي الأفرانجي، ولا يكون لديه لحية.