خبير: الولايات المتحدة استخدمت الخلايا النائمة في مواجهة الاتحاد السوفيتي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، المتخصص في الشؤون الأمنية والسياسية، إن الولايات المتحدة استخدمت الخلايا النائمة في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب البادرة، حيث زعمت أمريكا أنها قامت بتجنيد أحد القيادات الكبرى داخل الاتحاد السوفيتي، ودوره فقط يتمثل في اختيار الأسوأ في كل المجالات في الاتحاد السوفيتي، مقابل الحصول على مكافأة سخية، وترديد هذه الشائعة في الشارع، ويرسل رسالة بأن متخذ القرار يتخذ قرارات خاطئة تضعف الدولة، وهذه أهم وظائف الخلايا النائمة التي تشكك القاعدة في القيادة.

وأضاف "أنور"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المخابرات الإسرائيلية لديها وحدة تزعم عناصرها بأنهم مصريين أو سودانيين، أو من الخليج العربي، ثم تردد ما يبث الفتن ويشق الصف، وهذه الأمور من الممكن أن تلاحظ عند تتبع الحساب الشخصي للمنتمين لهذه الوحدة.

وأشار إلى أن الشفافية والتوعية لديها دور كبير في صد الخلاية النائمة التي تعمل على بث الفت بين أفراد المجتمع الواحد.