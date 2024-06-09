كان معلق بالسقف.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل منزله بكرداسة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل منزله بكرداسة، وذلك عقب مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان معلق بالسقف

وأفادت التحريات الأولية، أن الشاب المتوفي ويدعى "عبد الله.م." كان يرتدي ملابسه كاملة، وكانت جثته معلقه بحبل في سقف الغرفة ولا توجد بعثرة في محتويات الغرفه داله على وجود شبهة جنائية.

شنق نفسه

البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في ظروف غامضة، بدائرة المركز.

ومن فروهم انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الجثة لشاب وكانت تدلى بواسطة حبل من سقف غرفته.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى وايداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.