محافظ المنوفية يتفقد بدء رصف محور مليج – جنزور باستثمارات 50 مليون

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في جولة ميدانية مسائية موسعة مشروعات قطاع الرصف وتطوير الطرق.

تضمنت الجولة تفقد بدء رصف محور مروري جديد (مليج – جنزور) باستثمارات 50 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وجاري وضع الطبقة السطحية بجسر ترعة القاصد الترابي حتى كوبري الكلابية كمرحلة أولى، مع توجيه المحافظ بإنارة الطريق عقب الانتهاء من الرصف.

وتابع المحافظ أعمال الرصف النهائية بطريق شبين الكوم – طنطا، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت النهائية بطول 4.5 كم من مدخل مدينة شبين الكوم حتى قرية الكوم الأخضر، وجاري استكمال الأعمال بطول 18 كم باتجاه مدينة طنطا بتكلفة 100 مليون جنيه.

تضمنت الجولة تفقد أعمال التطوير بالكورنيش الحضاري بشنوان بطول 600 م، حيث تشمل الأعمال بناء سور الكورنيش وتجليده بالحجر الهاشمي، تركيب بلدورات وبلاط الانترلوك، وإنشاء مقاعد ومظلات خشبية للمواطنين، بالإضافة إلى تركيب الأعمدة الديكورية. وجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفس جمالي للأهالي.

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