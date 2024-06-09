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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: الذئب المنفرد قد يرتكب الكثير من الجرائم باسم القضية الفلسطينية

محمد يسري، الباحث
محمد يسري، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة
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قال محمد يسري، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن الذئب المنفرد قد يكون من الدول الأوروبية، وفجأة يقوم ببعض العمليات الإرهابية بسبب مرجعياته لبعض الجماعات الإرهابية او المنحرفة سواء كانت الجماعات في أوروبا أو الشرق الأوسط مثل داعش أو تنظيم القاعدة، أو جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "يسري"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الذئب المنفرد يتبنى فكر الجماعات الإرهابية من تلقاء نفسه، ويرتبط ببعض القضايا مثل القضية الفلسطينية، حيث يتعاطف مع هذه القضية.

ولفت إلى أن الذئب المنفرد قد يرتكب الكثير من الجرائم باسم القضية  الفلسطينية مثل العملية الفردية التي حدثت أمام السفارة الإسرائيلية في بلجيكا؛ مما أدى لمصرع بعض الأشخاص.

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