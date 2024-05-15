بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة البحرين بالمنامة

انطلقت أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ33 أمس الثلاثاء بالمنامة، وجاء ذلك برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني، بعد تسلمه الرئاسة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ( رئاسة القمة 32 ) وبحضور الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط.

ويناقش الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج إجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس الإثنين ومناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال 8 بنود رئيسة تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية ومنها تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى ومستجدات ويشمل هذا البند على عدة موضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والإنتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ومتابعة تطورات الإستيطان وجدار الفصل العنصري والأسري واللاجئين وأوضاع وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ( الأونروا ) والتنمية فى الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.

كما يتضمن مشروع جدول أعمال القمة بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي ويشتمل عدة موضوعات منها التضامن مع لبنان وتطورات الوضع في سورية ودعم السلام والتنمية فى السودان وتطورات الوضع فى ليبيا واليمن ودعم الصومال والقمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الاريتري واحتلال ايران للجزر العربية الثلاث التابعة للامارات والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وإتخاذ موقف عربي موحد إزاء إنتهاك القوات التركية للسيادة العراقية والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والسد الاثيوبي.

وأيضًا يتضمن مشروع جدول الاعمال بندا حول الشؤون السياسية الدولية ويشتمل على عدة موضوعات منها القمة العربية - الصينية الثانية التى تستضيفها بكين وانشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق اسيا ( اسيان ) ودعم وتأييد مرشح مصر خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونيسكو).

ويشمل مشروع جدول أعمال القمة ملف الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والإعلامية والقانونية ويشتمل على عدة مواضيع منها متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ والإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة والإستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الارهاب وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب إلى جانب مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الإقتصادي والإجتماعي التحضيري للقمة ومشروع الإعلان الختامي للقمة.