طلب برلماني بإطلاق منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي الطبي

طالب النائب محمد الساعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وزير الصحة بإطلاق منصة خاصة بالذكاء الاصطناعي الطبي على غرار العديد من الدول، وتقوم بجمع الدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي الطبي والمعلوماتية الطبية وتجهيزها ووضعها في منصة واحدة.

وأكد عضو التنسيقية، على أهمية ملف الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مجال الرعاية الصحية وما يتيحه في إطار ذلك من تشخيص وخطط علاجية وبالتالي تحسين جودة الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".