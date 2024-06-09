اليوم : انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين لكرة السرعة باستاد القاهرة

تنطلق اليوم الأحد، ولمدة خمسة أيام منافسات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للمصنفين الـ٣٢ الأوائل من مراحل ٩-١١ سنة بنات و بنين في بطولة الجمهورية للناشئين و يوم الاثنين منافسات السولو لمرحلتي ١٣-١٥ سنة، وتقام البطولة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة.

وتقام البطولة بمشاركة 22 ناديا ابرزها هليوبوليس والرواد والمقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق وزفتي و6 أكتوبر وهيئة قناة السويس، والإسماعيلية، والسويس، ووادي دجلة والنصر ومركز شباب زفتى، والعديد من الأندية الأخرى الرياضية المسجلة بالإتحاد المصري لكرة السرعة وهي اللعبة المصرية الأصل والمنشأ والريادة، ويتنافس الجميع من أجل الحصول على مراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية الرسمية والتى تُعد ختام موسم طويل وشاق.

يذكر ان بولات اللعب الفردي، ستضم كل بولة أعلى ٣٢ لاعبا في مجموع نقاط "تصنيف الفردي+ نقاط سولو الجمهورية" كما سيتم نشر أسماء أصحاب أعلي ٨ أرقام في اللعب السولو من غير المصنفين في انتظار نتائج المصنفين و حساب اجمالي النقاط لتحديد الـ ٣٢ لاعبا ولاعبة المتأهلين للعب الفردي.

من جانبه أكد الخطيب، أن البطولة ستشهد منافسة قوية للغاية، وهو ما سيفيد المنتخب المصري فى دعم عناصره فى المرحلة المقبلة، وخاصة انه من ضمن أهداف البطولة الأساسية بأن يكون شبابنا الأبطال عمادًا ورافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية، وأن تستمر مصر دائمًا على عرش اللعبة العالمي.



ووجه الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر والمتواصل، كما شكر أيضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى جميع الموظفين على مجهودهم الكبير قبل البطولة.