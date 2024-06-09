رئيس مدينة الشهداء يتفقد تشطيبات مكتبة مصر العامة بدنشواى

تفقد طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم، يرافقه محمد الشيخ، رئيس الوحدة القروية بدنشواي، تشطيبات مركز شباب دنشواي القديم، الذي سيتم استغلاله كفرع لمكتبة مصر العامة، المشروع يموله صندوق مكتبات مصر العامة، ويمتد على مساحة ٤ قيراط، بميزانية تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه.

المكتبة ستحتوي على عدة قاعات: قاعة أنشطة للأطفال، قاعة للكبار، قاعة تدريب وتعليم لغات، قاعة كمبيوتر، وقاعة مفتوحة للأنشطة.

اختيرت قرية دنشواي لإقامة الفرع نظراً لأهميتها التاريخية وموقعها المتميز على الطريق الرئيسي للقرية، بالقرب من متحف دنشواي، مركز الشباب الجديد، وأحدى المدارس. هذا الموقع يربط بين خمسة قرى مجاورة.

هذا المشروع يأتي ضمن أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز الحياة الثقافية في الريف المصري، ورفع الوعي لدى المواطنين من خلال التوعية بأهمية القراءة وتوفير الكتب في مختلف المجالات، مما يحقق العدالة الثقافية.

أبو حطب يتفقد سير العمل بمجمع الخدمات بساحل الجوابر

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم، سير العمل ومستجدات ملف التصالح بالمجمعات الخدمية، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين بالوحدة القروية بساحل الجوابر بمرافقة شادية الهجين رئيس الوحدة للتأكد من انتظام العمل بملف التصالح موجهاً إلى توعية المواطنين بقرى الوحدة لاستكمال ملفاتهم لتقنين أوضاعهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأكد أبو حطب على إعلام المواطنين بكافة الأوراق والمستندات المطلوبة وفق قانون التصالح الجديد وترتيب خطوات التقديم للتيسير عليهم واستخراج نموذج ٨ النهائي.