كوم أمبو داخل دائرة الاهتمام.. نقلة نوعية تكلفت 7.2 مليار جنيه.. تنفيذ 517 مشروعا تخدم 417 ألف نسمة.. والانتهاء من 6 مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية

يشهد مركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان نقلة نوعية وحضارية عقب تنفيذ حزمة من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/2024 وذلك بمختلف قطاعات العمل العام وبإجمالي 517 مشروعا بتكلفة 7.2 مليار جنيه تخدم حوالى 417 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها.

كما تم تنفيذ 6 مشروعات بنسبة 100% ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وبإجمالي 90.3 مليون جنيه، وسط فرحة وإشادة من أهالي قرى مركز كوم أمبو بالإنجازات العديدة التى تحققت فى ظل الجمهورية الجديدة.

وبتوجيهات من القيادة السياسية ‏أعطي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء للتشغيل التجريبى لأكبر مشروع للصرف الصحى المتكامل بقرية الكاجوج بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، والذى يخدم 13 قرية بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

التشغيل التجريبي لـ 4 محطات آخري مدعمة من صندوق تحيا مصر

وبالتوازي تم التشغيل التجريبي فى نفس الوقت لـ 4 محطات آخري مدعمة من صندوق تحيا مصر تشمل تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة (المضيق ومرواو وكلابشة) بالإضافة إلي تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي ثم رفع مياه الصرف الي محطة المعالجة عن طريق خط رفع مزدوج بقطر 300 مم مصنوع البولى إيثيلين عالي الكثافة HDPE.

‏وتضم القرى المستفيدة من المشروع الكاجوج والمضيق وأبو هور وجرف حسين وماريا والعلاقى وقورته ومرواو وقرشة وسلوا قبلى وسلوا بحرى والشبيكة ليستفاد منها أكثر من 81 ألف نسمة، ويشمل المشروع محطة معالجة وبرك أكسدة بطاقة 3 آلاف م3/يوم، وتم نهوها بنسبة 100%، ومحطة الرفع تم النهو والتسليم الإبتدائى لها، وشبكة إنحدار بطول 25 كم، بنسبة تنفيذ 75 %.

فضلاً عن توسعات معالجة ميكانيكية بطاقة 5/10 ألف م3 / يوم بنسبة تنفيذ 25 %، ومخطط إنهاؤها ديسمبر القادم، علاوة على خط السيب بطول 6.4 كم على مصرف مخر سيل وادى النقرة الرئيسى بنسبة 100%، يتم تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة (المضيق ومرواو وكلابشة).

‏وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية دخول جميع المشروعات التى تم الإنتهاء منها التشغيل التجريبي حتى يجنى المواطنين ثمار الجهود العظيمة التى يتم بذلها بكافة مجالات العمل، ولاسيما الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمساهمتها المباشرة فى تحسين جودة الحياة، والقضاء على المشاكل الصحية والبيئية.

كما كلف بضرورة تشغيل المحطات من خلال متخصصين، وإجراء الصيانات الدورية للحفاظ على جودتها وكفاءتها، وتحقيق الاستدامة لأداء الخدمة على الوجه الأكمل، موجهاً بالاستجابة للعديد من مطالب وشكاوي المواطنين لسرعة تلبيتها ووضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

‏وهناك متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكذا وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة، وأيضاً مشروعات منظومة التأمين الصحى الشامل، بقرى مركز كوم أمبو متابعة بهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

‏وتضم مشروعات حياة كريمة بمركز كوم أمبو وحدة طب أسرة سلوا قبلى التابعة لقروى الكاجوج تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقام على مساحة 1600 م2، وبتكلفة 23 مليون جنيه، وتضم الوحدة 2 عيادة طب أسرة، وعيادة أسنان، ومتابعة طفل، والطوارئ، والصيدلية.

كما تم إنشاء معمل للدم والطفيليات، ومركز شباب عزبة على سليمان بالكاجوج ، والمركز مقام على مساحة 2800 م2، وتكلف إنشاؤه 6.3 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% ليضم 2 ملعب نجيل صناعى، وتم دعمه بالأدوات الرياضية وحديقة الطفل وأثاث مكتبى وتربيزة تنس، وكافتيريا للأعضاء، وجارى تشكيل مجلس إدارة المركز.

وبناءا علي توجيهات محافظ أسوان يتم العمل علي تمهيد وتسوية الطريق المؤدى لمركز الشباب لتسهيل حركة المترددين عليه، فضلا عن مدرسة عزبة على سليمان للتعليم الأساسى، والمدرسة مقامة على مساحة 6300 م2، وتضم 2 مبنى إحداهما مخصص للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال لتضم 395 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول، والآخر مخصص للمرحلة الإعدادية ليستوعب 185 طالبا وطالبة داخل 6 فصول.

‏وأشاد أهالي مركز كوم أمبو بالمشروعات التي يتم تنفيذها وأصبحت واقع ملموس مقدمين شكرهم للرئيس السيسى على النقلة الحضارية التى شهدتها قراهم بعد تنفيذ المشروعات المدرجة فى مبادرة حياة كريمة، وهو الذى ساهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.

وأكدوا أن المتابعة الميدانية الدورية من محافظ أسوان من خلال جولاته التفقدية لهذه المشروعات ساهمت فى إنجازها فى وقت قياسى وبما يعود بالنفع والخير عليهم وعلى أسرهم.