تعديل قيد الإرتفاع لـ 12 متراً في المخطط الاستراتيجي لبرج البرلس

صدق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، على تعديل وتحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة برج البرلس، تمهيدًا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على زيادة الإرتفاع لإستيعاب الزيادة بشكل رأسى نظرًا لوجود عدة محددات طبيعية متمثلة فى موقع المدينة على البحر المتوسط وبحيرة البرلس مما يتعذر معه النمو الأفقى وكذا حفاظًا على الأرض الزراعية، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

حيث سبق وأن جرى اعتماد المخطط الإستراتيجى للمدينة عام 2021 بقيد إرتفاع 9 أمتار، ومن ثم إعتماد المخطط التفصيلى للمدينة عام 2023 طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية والجارى العمل به، وفى ضوء التنسيقات التى تمت بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة بناء على طلب المحافظة لزيادة قيد الارتفاع للمدينة نظرًا لعدم وجود مساحات للتوسع الأفقى للمدينة وتماشيًا مع الاشتراطات المعمول بها وحفاظًا على الرقعة الزراعية، حيث تمت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على زيادة قيد الارتفاع إلى 12 مترا للمدينة مما يستلزم اتخاذ الإجراءات وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية نحو تحديث المخطط الاستراتيجى للمدينة.

‏‎قال محافظ كفرالشيخ، أن تعديل وتحديث المخطط الإستراتيجى العام لمدينة برج البرلس، يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية إحتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

جدير بالذكر، أن المساحة الإجمالية للحيز العمرانى المعتمد للمدينة تبلغ 407 أفدنة تقريبًا منها 17 فدانا تقريبًا خدمات إقليمية بطاقة استيعابية حوالى 82 ألف نسمة، حيث جرى مناقشة المخطط مع جميع المعنيين، بما فى ذلك أهالى المدينة، والمسؤولين، والحصول على موافقة المجتمع على تعديل المخطط الإستراتيجى العام لمدينة برج البرلس، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

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