تنفيذ تدريبات الكشافة بمركز شباب العريش

واصل مركز شباب مدينة العريش، الدورات الكشفية للكشافة الجوية بالمركز، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالحركة الكشفية.

وأوضح "ايهاب حسن عبد الوهاب"، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من تنفيذ البرنامج التدريبي هو تنمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء الجوالة والجوالات بالوحدات الكشفية، وخلق بيئة تفاعلية ليكونوا قادرين على تطبيق التقاليد الكشفية وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة وفهم أساليب وأسس الاتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية، وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيال صالحة لبناء وخدمة الوطن.

التدريبات اشتملت على عمل نماذج كشفية بقيادة عبد اللطيف صوان، وفاطمة جمال مسؤول الكشافة بالمركز ومتابعه بشري أحمد منسق الكشافة بإدارة تنمية النشء بالمديرية.

جاء ذلك في إطار تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.