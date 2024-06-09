ads
الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يزور دير "الأنبا أور"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،  ظهر اليوم الأحد، دير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، وذلك في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها والتي بدأها صباح اليوم، بمناسبة تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (١٨٨١ - ١٩١٤) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا الاثنين.

وصلى قداسة البابا صلاة الشكر ثم استمع لشرح لمراحل العمل بالدير قدمه الراهب القس تيموثاوس النقلوني المشرف على تأسيس الدير، الذي أشار إلى أن الدير يجري بناؤه على طراز الأديرة القبطية القديمة، حيث استخدم فيه الطوب الأحمر، الذي تم شراؤه من البيوت القديمة التي يتم هدمها.

وأبدى قداسة البابا إعجابه بالنمط المعماري للدير، مثنيًا على الجهد الكبير الذي بُذِل في إنشائه. وتفقد قداسة البابا معالم الدير، وقدم التحية لكل العاملين فيه.

448026969_869657615206228_5908001201221680401_n
448026969_869657615206228_5908001201221680401_n
448027797_869657368539586_4958942726293809636_n
448027797_869657368539586_4958942726293809636_n
448031229_869657558539567_3857451547132716843_n
448031229_869657558539567_3857451547132716843_n
448031238_869657185206271_2820565284877427091_n
448031238_869657185206271_2820565284877427091_n
448031378_869657428539580_436073906487399606_n
448031378_869657428539580_436073906487399606_n
448032593_869657301872926_5562613096909339442_n
448032593_869657301872926_5562613096909339442_n
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة صلاة الشكر الراهب القس تيموثاوس النقلوني