التفاصيل كاملة.. مواعيد وأماكن الملتقى الثقافي أهل مصر في دمياط

أعلن فرع ثقافة دمياط عن إطلاق الملتقى الثقافى السادس عشر لمشروع أهل مصر لعام ٢٠٢٤ والذى تنفذه وزارة الثقافة فى الفترة من ١ إلى ٨ مايو بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى فى إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ودمج أبناء المحافظات الحدودية " شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الوادى الجديد، البحر الأحمر، أسوان ، مطروح ،حلايب وشلاتين " مع شباب المحافظات الأخرى لتبادل الثقافات تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

ويشار إلى أن محافظة دمياط قد حققت نجاح كبير فى هذا الملتقى على مدار الثلاثة أعوام الماضية ، وسيتضمن الملتقى ورش فنية وأدوية وحرفية ومعرض فنون تشكيلية ومسرح وزيارات ميدانية للأماكن السياحية والأثرية.

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة والتى أُقيمت بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واليونسيف بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة والشباب وطلاب المدرسة الفندقية وعدد من المدارس و الأسر .

وعلى هامش الندوة ، تفقدت " المحافظ " الدورة التى أقامتها الأمانة الفنية للجنة لأعضاء النيابة العامة من محافظة دمياط وبعض المحافظات المجاورة للتعامل مع جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، كما عقدت الدكتورة منال عوض والسفيرة نائلة جبر لقاء مصغر ، تم خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية و كذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث لفتت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والذى يدعم السيدات لبدء وتطوير مشروعاتهن وجعلهن رائدات أعمال.