كفر سعد ودمياط.. ننشر موقف مشروعات الإسكان في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، والذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى المديريات الوحدات المحلية المعنية .

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص ببعض الموضوعات والتى جاء من بينها موقف أحد العمارات السكنية التابعة للإسكان الاقتصادى والصادر بشانها قرار إزالة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وصرف ايجار شهرى للأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم بحث آلية استغلال قطعة أرض بكفر سعد من أصول الوحدة المحلية لإنشاء عمارة سكنية، وكذلك خطة مشروع إنشاء عمارات اسكان استثماري بعدد من القطع الفضاء بمدينة رأس البر..

وفى سياق متصل، تابعت " المحافظ " الموقف الحالى بمشروع إنشاء عمارة إسكان استثماري بشارع فكرى زاهر على مساحة ٢٤٠ متر مربع ، كما ناقشت " الدكتورة منال عوض " عدد من الموضوعات المعروضة على اللجنة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها وفقًا للوائح والقوانين المُنظمة لذلك.

كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، فعاليات الندوة التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة والتى أُقيمت بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر بالتعاون بين الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واليونسيف بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ولفيف من ممثلى الجهات المختلفة والشباب وطلاب المدرسة الفندقية وعدد من المدارس و الأسر .

وعلى هامش الندوة ، تفقدت " المحافظ " الدورة التى أقامتها الأمانة الفنية للجنة لأعضاء النيابة العامة من محافظة دمياط وبعض المحافظات المجاورة للتعامل مع جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، كما عقدت الدكتورة منال عوض والسفيرة نائلة جبر لقاء مصغر ، تم خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية و كذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث لفتت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والذى يدعم السيدات لبدء وتطوير مشروعاتهن وجعلهن رائدات أعمال.