7 مناطق ضمن مخطط التطوير في محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهي "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية ومديرية الطرق.

وتناول الاجتماع استعراض موقف التنفيذ بمناطق السنانية ودمياط القديمة وشط الملح والسيالة وآليات تحقيق التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المُنفذة لاستكمال أعمال الرصف بتلك المناطق وتلافى حدوث أى مشكلات بالخطوط بهذا المرفق .

فيما وقد بحثت " المحافظ " المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وآلية العمل على تلافيها لاستكمال الأعمال، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.

يشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء والحماية المدنية وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والفرعية ببلاطات الآن.

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، والذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى المديريات الوحدات المحلية المعنية .

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص ببعض الموضوعات والتى جاء من بينها موقف أحد العمارات السكنية التابعة للإسكان الاقتصادى والصادر بشأنها قرار إزالة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وصرف إيجار شهرى للأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم بحث آلية استغلال قطعة أرض بكفر سعد من أصول الوحدة المحلية لإنشاء عمارة سكنية، وكذلك خطة مشروع إنشاء عمارات إسكان استثماري بعدد من القطع الفضاء بمدينة رأس البر.

