«عوض» تتابع موقف تنفيذ ديوان عام محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع آخر بحضور الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

واستهلت " المحافظ " الاجتماع بمناقشة الموقف الخاص بتطوير كورنيش النيل ورصف الطرق بالمنطقة المحيطة وخطة تعديل المحور المرورى ، وبحث مخطط توسعة الممشى بالمنطقة وفقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمشروع مطلع الأسبوع الماضى ، حيث أكدت على دراسة هذا المخطط بالتنسيق مع مديرية الطرق .

وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض بدء العمل بالطريق الموازي لمبنى الديوان اعتبارا من الأسبوع القادم، موجهة بالانتهاء من الطريق بكافة أعماله من إنارة وأرصفة وأيضًا الجزء الأول من السور المحيط بالمبنى بنهاية مايو القادم، ووجهت أيضًا باستكمال الأعمال بالطريق الممتد من المبنى حتى نقابة المهندسين و وضع المقاعد بطول الكورنيش.

وعلى صعيد آخر، تابعت محافظ دمياط آخر التطورات بمبنى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث أكدت على الانتهاء من كافة الأعمال به وتجهيزه لافتتاحه بنهاية الشهر المقبل، وناقشت أيضًا الخطة الزمنية لتنفيذ محطة الكهرباء، ووجهت الدكتورة منال عوض بالدفع بمعدلات العمل بكافة أجزاء المشروع والالتزام بالجدول الزمنى الخاص لنهو الأعمال وفقًا لما حددته تلك الخطط.

ويشار إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة يأتى من أهم المشروعات التى تشهدها المحافظة، حيث يقع المبنى على مساحة ٣٠٧٠ متر مربع و يتكون من دور أرضي و٦ أدوار متكررة ، ويتم تنفيذه وتجهيزه وفقًا لمواصفات محددة ليصبح مبنى أخضر ذكى يُراعى المعايير البيئية والأنظمة الحديثة، بما يتواكب مع خطة الدولة ورؤيتها نحو التحول الرقمى فضلاً عن تطوير أنظمة العمل بادراته المختلفة.