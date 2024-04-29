إزالة حالات تعد جديدة على أملاك الدولة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت مطلع الاسبوع الماضى،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مساحة ١٧ فدانا و٧ قراريط و٥ أسهم بدمياط.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة الى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ٣٥ حالة تعدى على أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع و١٠٦ فدان و٣ قراريط و٢٣ سهما علاوة على تنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولى و١٧ فدانا و٢١ قيراطا و٧ أسهم.

وأكدت أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

كما ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، والذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى المديريات الوحدات المحلية المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص ببعض الموضوعات والتى جاء من بينها موقف أحد العمارات السكنية التابعة للإسكان الاقتصادى والصادر بشانها قرار إزالة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وصرف ايجار شهرى للأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم بحث آلية استغلال قطعة أرض بكفر سعد من أصول الوحدة المحلية لإنشاء عمارة سكنية، وكذلك خطة مشروع إنشاء عمارات اسكان استثماري بعدد من القطع الفضاء بمدينة رأس البر.

وفى سياق متصل،تابعت " المحافظ " الموقف الحالى بمشروع إنشاء عمارة إسكان استثماري بشارع فكرى زاهر على مساحة ٢٤٠ متر مربع.